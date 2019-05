Volgens rechter kreeg man kanker door Roundup, maar “glyfosaat niet kankerverwekkend”, zeggen VS-autoriteiten nu

De onkruidverdelger glyfosaat is niet kankerverwekkend. Dat heeft het Amerikaanse Milieubureau EPA herhaald dinsdag. Het Milieubureau gaat daarmee in tegen de federale rechtbank in San Francisco. Die oordeelde onlangs dat de onkruidverdelger Roundup, dat het omstreden middel glyfosaat bevat, kanker veroorzaakt heeft bij een man uit de staat Californië.

“EPA blijft vaststellen dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid wanneer glyfosaat gebruikt wordt zoals voorgeschreven en dat glyfosaat geen kankerverwekkende stof is”, aldus het agentschap in een verklaring. Tegelijk merkte het EPA op dat een beoordeling in 2017 op ecologische risico’s had gewezen. Daarom komen er nu nieuwe maatregelen die landbouwers moeten helpen het middel op de beste en meest efficiënte manier te gebruiken, luidt het.

Het Amerikaanse biotechbedrijf Monsanto, sinds 2018 onderdeel van het Duitse concern Bayer, moet miljoenen dollar aan schadevergoedingen betalen nadat het in twee rechtszaken te horen kreeg dat zijn producten die glyfosaat bevatten, waaronder Roundup en Ranger Pro, kanker hebben veroorzaakt. Hoewel het bedrijf in beroep ging, lopen er nu al 13.000 glyfosaat-klachten tegen Bayer in de VS.