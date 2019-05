Mueller vond dat samenvatting van zijn rapport door minister Barr belangrijke informatie miste

Speciaal aanklager Robert Mueller, die het onderzoek leidde naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, kloeg eind maart in een brief aan het ministerie van Justitie dat de samenvatting van zijn rapport belangrijke informatie miste.

De vier pagina’s tellende memo, bedoeld voor het Congres, was wekenlang de enige informatie waarover wetgever en publiek beschikten, tot er op 18 april een aangepaste versie van het rapport uitkwam. Dat schrijft The Washington Post, die de brief kon inkijken.

Foto: REUTERS

Volgens Mueller slaagde de samenvatting van William Barr er niet helemaal in om de “context, aard en inhoud” van zijn werk en zijn conclusies weer te geven. “Er is nu publieke verwarring ontstaan rond kritieke aspecten van de resultaten van ons onderzoek”, schreef Mueller. “Dit dreigt de voornaamste doelstelling te ondermijnen, die de aanleiding was voor het ministerie om een speciaal aanklager aan te stellen: namelijk het volledige vertrouwen van de bevolking te verkrijgen met betrekking tot de uitkomst van de onderzoeken”, luidde het.

In het 448 pagina’s tellende rapport waar Mueller 22 maanden aan werkte, concludeert hij dat Rusland zich in de verkiezingen heeft gemengd, met de bedoeling om Trump te helpen, maar dat de campagneleden zelf niet met Rusland hebben samengewerkt. Mueller sprak zich niet uit over een belemmering van de rechtsgang, maar benadrukte dat hij daarmee de president niet vrijpleitte. Barr besliste vervolgens echter om geen vervolging in te stellen tegen Trump.

Foto: AFP