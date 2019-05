Politieagent veroordeeld voor moord op aanstaande bruid

In de Amerikaanse staat Minneapolis is de politieagent schuldig bevonden aan moord voor het doodschieten van een ongewapende Australische vrouw. De man beweert dat hij het vuur opende omdat hij vreesde dat hij en zijn partner in een hinderlaag waren gelokt.

De feiten speelden zich op 15 juli 2017 af in het Amerikaanse Minneapolis, waar de veertigjarige Australische Justine Damond met haar aanstaande echtgenoot woonde. Ze belde de politie om een mogelijke aanval te melden in het steegje achter haar huis. Twee agenten kwamen zo snel mogelijk ter plaatse en op een zeker moment vuurde een van de twee, de nu 33-jarige Mohamed Noor, op een vrouw in het steegje. Die vrouw werd later geïdentificeerd als Justine zelf. Ze overleefde het schot niet.

Shutter Mohamed Noor

De zaak deed de weken nadien stof opwaaien en ook de toenmalige Australische premier Malcolm Turnbull sprak zijn ongenoegen uit. Duizenden mensen lieten zich op sociale media zwaar ontgoocheld uit in het optreden van de politie. Ze begrepen niet hoe het kon dat de vrouw doodgeschoten werd en eisten het ontslag van politiebaas Janeé Harteau, die uiteindelijk ook effectief opstapte.

Schutter Mohamed Noor is deze week schuldig bevonden aan de moord op Justine Damond. Hij verklaarde vorige week in de rechtbank dat hij het vuur opende omdat hij dacht dat hij en zijn collega in een hinderlaag waren gelokt. Welke straf Noor te wachten staat, is nog niet bekend. Hij werd na de uitspraak geboeid naar de gevangenis gebracht.