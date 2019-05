Leuvense politie heeft handen vol met studenten in 1 mei-nacht

Leuven - De Leuvense politie heeft er een drukke nacht op zitten. Een massa studenten grepen de avond voor 1 mei aan om de bloemetjes buiten en dat leverde heel wat klachten op van buurtbewoners.

De bezoekers van een kotfeestje op de Lei hadden er niet beter op gevonden dat ter hoogte van de werken een volleybalnet over de weg te spannen en er een match te spelen. Na een oproep van de buren legde de politie het spel stil en liet ze alles opruimen.

Een groep studenten die een etentje met muziek organiseerden buiten in de Muurkruidstraat, werden dan weer aangemaand binnen verder te feesten. En een kotfeestje in de Rattemansstraat zorgde voor lawaaioverlast omdat de ramen open stonden. De vensters werden op vraag van de politie gesloten.

De organisatoren van een mega-kotfuif in de Brabançonnestraat waarop minstens 100 personen aanwezig waren, kregen een GAS-boete. De muziek stond veel te luid luid en was tot ver hoorbaar. Tientallen feestvierders zorgden voor overlast op straat. Het feestje werd stilgelegd.

Patrouilles moesten ook nog langs gaan op kotfeestjes in de Van den Tymplestraat, de Tweewaterstraat de Frederik Lintstraat, de Weldadigheidsstraat, de Jozef II-straat, de Arendstraat, de Leerlooierijstraat, de Vaartstraat, de Tiensestraat, de Familie de Bayostraaat, de Parkstraat en de St-Annastraat.

Brandblusser leeggespoten

Drie onbekende jonge mannen hebben dinsdagnacht in de Dekenstraat ter hoogte van Groep T een groot brandblusapparaat leeggespoten. Het witje goed werd verspreid over de stoep en enkele geparkeerde auto’s. De lege brandblusser werd ter plaatse achtergelaten. Het is niet bekend waar het brandblustoestel werd gestolen. Er werd proces-verbaal opgesteld.

Een 24-jarige studente uit Heverlee die dinsdagnacht omstreeks 4 uur problemen veroorzaakte op een fuif in Alma 2 in de Vesaliusstraat, eindigde haar nachtje uit in de politiecel. De vrouw was stomdronken. Toen ze door de politie werd aangemaand om naar huis te gaan weigerde ze dit en werd ze agressief tegen de politie. De dame ging zo fel door het lint dat ze uiteindelijk moest worden geboeid en in de combi moest worden gedragen. Er werd een pv weerspannigheid op.

Overlastpatrouilles stelden verder nog 8 GAS-pv’s op wegens wildplassen en 12 wegens het drinken van alcohol op de openbare weg na middernacht.