Laszlo Bölöni hoopt op Opare en laakt de “kinderlijke komedie” in het voetbal

Laszlo Bölöni heeft niet al te veel zorgen. Hij staat op een mooie (in feite fantastische) derde plaats met Antwerp en Europees voetbal wenkt. Maar op het veld van Genk – dat de titel verdient, zo zei hij al vaker – moet hij vrijdag wel de geschorste Lamkel Zé missen. En als het even tegenzit ook Opare, maar wat dat betreft is Bölöni optimistisch.

“De voorbije dagen trainde Daniel binnen, maar vandaag zou hij aansluiten bij de groep”, zegt hij. Moest het toch niet lukken om Opare klaar te stomen, is er natuurlijk nog altijd Yatabaré die op rechtsback kan depanneren. Alleen mis je op het middenveld dan wel diens kracht. En daar ontbreekt dus ook Lamkel Zé al.

“Neen, ik heb niet meer met Didier over die rode kaart gepraat”, zegt Bölöni. “Hij weet wat hij gedaan heeft, en hij weet hoe iedereen erover denkt. Er is al genoeg over gezegd. Maar ik hoop natuurlijk dat hij eruit leert. Nu, ik ga hem niet verdedigen, maar ik wil wel nog eens zeggen dat ik ook die kinderlijke komedie beu ben.” Hij doelde op het theater van Mpoku, die na de duw van Lamkel Zé naar het gezicht greep en zo de scheids misleidde. “Dat is echt vervelend, dat iemand zo’n cinema maakt en doet alsof hij dood is. Ik wil niet de spelers van Standard viseren want ook de onze kunnen ertegen zondigen. Ik vind zoiets in het algemeen gewoon deontologisch niet normaal.”

Amusante uitsmijter van Bölöni nog wat betreft zijn ambities. Op de vraag of hij momenteel eerder naar boven (plaats 1 en 2) of beneden (plaats 4) kijkt, antwoordt hij als volgt: “In béíde richtingen. Ik heb mijn dochter en kleindochter ook geleerd dat als ze de straat oversteken, ze naar links én rechts moeten kijken.”