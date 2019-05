De tragiek van de Japanse keizerin Masako: hoe de topdiplomate prinses werd, maar dat haar doodongelukkig maakte

Het is gebeurd: Japan heeft een nieuwe keizer. Akihito is afgetreden - een unicum - en heeft de keizerlijke troon overgelaten aan zijn zoon Naruhito. Of er veel zal veranderen, valt nog af te wachten. Naruhito trok in een eerste toespraak al meteen de lijn van zijn vader door. Misschien is het dan vooral uitkijken naar Masako Owada, de echtgenote van de nieuwe keizer. Haar levensloop en verhaal is een pak boeiender, maar ook een pak tragischer. Ze weigerde twee keer een huwelijksaanzoek van de kroonprins, omdat ze haar carrière en vrijheid niet wilde opgeven. Uiteindelijk deed ze het tóch, maar het maakte haar diep ongelukkig.