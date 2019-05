Socialisten lanceren ene breekpunt na andere: hoe geloofwaardig is dat nog?

Eerst was de verlaging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar een “breekpunt” voor SP.A, daarna het minimumpensioen van 1.500 euro. Nu komen er nog twee breekpunten bij. Voorzitter John Crombez belooft dat SP.A niet in de regering als de btw op elektriciteit niet naar beneden gaat en als de ‘zorgzekerheid’ er niet komt. Slimme zet of de wanhoop nabij? “De bevolking weet ook wel dat er na de verkiezingen compromissen worden gesloten”, zegt politicoloog Carl Devos.

