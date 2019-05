Marc-André Ter Stegen is de beste doelman ter wereld waar niemand aan denkt, met dank aan de grillen van Logan Bailly

Woensdagavond krijgt FC Barcelona Liverpool over de vloer in de heenwedstrijd van de halve finales in de Champions League. Een weerzien van Luis Suarez en Philippe Coutinho met hun ex-club, maar ook een duel tussen twee van de beste doelmannen ter wereld: Marc-André Ter Stegen en Alisson Becker. Al stond die eerste lang in de schaduw van iemand anders. Tot nu?