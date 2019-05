Assange veroordeeld tot gevangenisstraf voor schenden van voorwaarden borgtocht

Wikileaks-stichter Julian Assange is veroordeeld tot 50 weken cel. Dat gebeurt omdat hij zijn borgtochtvoorwaarden had geschonden.

De 47-jarige Assange werd vorige maand gearresteerd aan de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Daar zat hij al meer dan 7 jaar. Hij had er asiel gekregen, nadat tegen hem een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd op basis van een klacht wegens seksueel geweld. Half april werd hij opgepakt nadat Ecuador zijn asielstatuut had ingetrokken.

BEKIJK OOK. Excentrieke gedrag van omstreden Julian Assange in beeld: skateboardend door de ambassade

Het Britse gerecht verwijt Assange dat hij zich niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling had gehouden, toen hij in 2012 naar de ambassade was gevlucht.

De VS wil dat het Verenigd Koninkrijk Assange uitlevert. De Wikileaksoprichter wordt beschuldigd van onder andere samenzwering.

Foto: AFP