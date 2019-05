PSG is al kampioen in Frankrijk, maar de crisis lijkt nabij na nieuw verlies: Dani Alves berispt ploeggenoot Neymar

Paris Saint-Germain maakt bange dagen mee. De Parijse club is inutssen al Frans landskampioen, maar het loopt de laatste weken voor geen meter. In de Champions League doen ze al sinds de achtste finale niet meer mee, de bekerfinale werd afgelopen weekend verloren tegen Stade Rennes en in de competitie zit PSG aan een slappe 4 op 15 nadat het gisteren alweer verloor van Montpellier. De spanning in het team is te snijden, onder meer bij goudhaantje Neymar en de verguisde Adrien Rabiot.

Neymar kent geen al te gelukkig seizoen. De Braziliaan was een tijd geblesseerd en kreeg van de UEFA een schorsing van 3 Champions League-wedstrijden voor komend seizoen nadat hij op sociale media kritiek had geuit op de scheidsrechter na de uitschakeling tegen Manchester United. De 27-jarige spits eiste afgelopen weekend weer een negatieve hoofdrol op door een fan van Rennes een slag te verkopen na de verloren bekerfinale. Volgens L’Equipe zou de fan in kwestie Neymar gezegd hebben “dat hij voetbal moest leren spelen.” De man zou net daarvoor Gianluigi Buffon ook een “vuile idioot” genoemd hebben, en Marco Verratti als “racist” bestempeld hebben toen zij voorbijliepen.

Foto: Photo News

Zijn oudere team- en landgenoot Dani Alves tikt Neymar nu op de vingers voor de klap die hij verkocht aan de Rennes-supporter. “Hij moet meer zelfbeheersing tonen. Het was een moeilijk moment, want we hadden net een prijs verloren. En hij was op dat moment een heethoofd. Zijn reactie was niet correct. Je mag niet betrokken raken bij zoiets”, aldus Alves. “Neymar is een ongelooflijke man, maar hij kan soms een beetje wild zijn. Hoe goed we ook bevriend zijn, dit kan ik niet goedkeuren. Maar ik denk dat hij geleerd heeft. Hopelijk gebeurt dit niet opnieuw.”

Mama Rabiot kritisch voor voorzitter

Intussen blijft het ook niet stil rond Adrien Rabiot. De 24-jarige middenvelder speelde sinds december niet meer voor de Parijzenaars en behoort intussen niet meer tot de A-kern nadat bekend werd dat zijn contract niet verlengd zou worden. Rabiots moeder, tevens zijn agent, liet zich ontvallen dat voorzitter Nasser Al-Khelaifi “een gif heeft geïnjecteerd in de ploeg” met de manier waarop hij haar zoon behandeld heeft. Of hoe er in de coulissen van de Franse landskampioen momenteel geen al te beste sfeer heerst.

