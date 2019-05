Kempense traditie ‘Poortje Pik’ loopt compleet uit de hand: “Dit kan echt niet de bedoeling zijn”

Rijkevorsel -

In het Kempense Rijkevorsel is het folkloristische evenement “Poortje pik” in de nacht van dinsdag op woensdag op sommige plaatsen wat uit de hand gelopen. Dat zegt VRT Radio. Burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA) bevestigt dat enkele deelnemers allicht iets te enthousiast te werk zijn gegaan, maar wil de traditie niet verloren laten gaan.