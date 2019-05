Vermoorde Daniel C. (9) begraven in Libanon

Vorige zaterdag vond in een moskee in Schaarbeek al de uitvaartplechtigheid voor Daniel C plaats. Maandag werd het lichaam teruggebracht naar Libanon. Daar werd Daniel vandaag begraven.

De begrafenis vindt vandaag plaats in de omgeving van hoofdstad Beiroet, waar de ouders vandaan komen. De vader was aanwezig bij de begrafenis, de moeder is nog in ons land.

Het lichaam van Daniel werd op 24 april teruggevonden op de terreinen van het asielcentrum in Broechem. Hij was vermoord en gekneveld aan handen en voeten.

Vijf mannen zijn ondertussen opgepakt. Het gaat om vijf Palestijnen. De raadkamer in Antwerpen heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van drie van de vijf verdachten die werden aangehouden op verdenking van het gijzelen en vermoorden van de negenjarige jongen. Voor de twee andere verdachten werd de zaak uitgesteld tot 7 mei. Het waren de drie jongste verdachten over wie dinsdag al werd gepleit. Ze ontkennen alle drie.

LEES OOK. De gruwelijke moord op Daniel (9): “Vastgebonden en gedumpt in een gracht” (+)