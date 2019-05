Zuhal Demir scherp voor ‘ophitsende politici bij rellen in Schaarbeek’: “Zij hebben dit veroorzaakt. Allochtone politici die lak hebben aan de rechtsstaat”

Schaarbeek - Valse informatie op sociale media heeft de rellen aan een school in Schaarbeek mee in de hand gewerkt. Dat zei burgemeester Bernard Clerfayt (Défi) dinsdag nadat protesten aan die school uit de hand waren gelopen. Hij wees daarbij met een beschuldigende vinger naar politici van PS en CDH. N-VA-politica Zuhal Demir gaat daar nu op verder en stelt het zelfs nog scherper. Ze heeft het over ‘allochtone politici die lak hebben aan de rechtstaat’.

De moeder van een kleuter van de Schaarbeekse school École 1 stapte vorige week donderdag naar de politie. Ze had in het ondergoed van haar dochtertje bloed gevonden. In samenspraak met de schooldirectie en het gemeentebestuur werd het meisje naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Daar werden ‘verwondingen’ vastgesteld.

Al snel ontstonden er geruchten dat dat bloed het gevolg zou zijn van seksueel misbruik, op school. Gevolg: er werd geprotesteerd aan de school. Dinsdag liep dat protest uit de hand. Ouders en politie gingen met elkaar op de vuist nadat het parket had meegedeeld dat uit onderzoek bleek dat het meisje niét verkracht was, maar dat het bloed het gevolg was van een infectie.

Maar het kwaad was al geschied: aan de school werd geprotesteerd, en ook op sociale media werden berichten verspreid over ‘verkrachting’ en ‘misbruik van een kind van 4’.

“Politici met andere normen en waarden”

De berichten en video’s op Facebook, óók van politici, hebben volgens burgemeester Clerfayt dus mee bijgedragen aan het verspreiden van valse geruchten en aan de uiteindelijke rellen aan de school dinsdag. Dat zegt intussen ook Zuhal Demir. De voormalige N-VA-staatssecretaris voor Gelijke Kansen zegt op Twitter dat “politici dit hebben veroorzaakt”. “Allochtone politici die lak hebben aan de rechtstaat, die door traditionele partijen op de lijst gezet worden omwille van stemmenpotentieel, maar niet de normen en waarden van die partijen delen”, zegt Demir. “Stemvee is stampede geworden.”

De Schaarbeekse burgemeester heeft het vooral over een PS-politicus en een politicus van CDH. Dat de gemoederen verhit bleven en voordien ook verhit waren geraakt, wijt de burgemeester deels aan hen. Zij zouden de valse geruchten over misbruik mee gevoed hebben, onder andere door de Guinese gemeenschap in Schaarbeek op te hitsen, aldus de burgemeester.

Het was onder meer het Brussels gemeenteraadslid Mamadou Cellou Diallo (PS) - net als de familie van het betrokken kind van Guinese afkomst - die via sociale media onder andere door het delen van berichten herhaaldelijk had opgeroepen om maandag en dinsdag te komen betogen voor de school. Op zijn Facebookprofiel deelde Diallo zelf meerdere berichten over de situatie. Hij zette er ook meerdere foto’s op van protesterende ouders aan de school in Schaarbeek, foto's en video’s die hij zelf gemaakt heeft, aangezien ook hij aanwezig was op het protest.

Dat het slechts om geruchten van mogelijk misbruik gaat en dat het onderzoek ook nog loopt, viel moeilijk af te leiden uit de berichten. Zo deelde Diallo ook berichten waar sprake is over “verkrachting van het meisje van 4”. Ook na dat het parket communiceert dat er geen sprake is van misbruik, maar wel van een infectie, deelde Diallo op zijn Facebookpagina nog steeds berichten over “mogelijke verkrachting.” Intussen zegt de PS-politicus ook dat er een advocaat onder de arm werd genomen, onder andere om de dossiers van het parket te kunnen inkijken.

Eerder was CDH-politicus Yusuf Yildiz vrijdagavond in een video op Facebook ook al ingegaan op het incident. Hij had het over “een kind van 4 dat misbruikt werd op school”. Op dat moment liep er nog een onderzoek en was nog lang niet duidelijk of er al dan niet sprake was van misbruik of aanranding. De video werd al meer dan 160.000 keer bekeken.