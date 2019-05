Foto’s opgedoken van Nederlandse tv-presentator in Belgische gevangenis: “Treurige omstandigheden”

Het Nederlandse blad Privé heeft foto’s in handen gekregen die de voormalige Nederlandse televisiepresentator Frank Masmeijer (57) tonen in de Antwerpse gevangenis. Masmeijer zit er intussen al zes maanden vast nadat de rechter oordeelde dat hij betrokken was bij de invoer van 467 kilogram cocaïne.

LEES OOK. Nederlandse tv-presentator geeft rol in cocaïnesmokkel toe na vier jaar ontkennen: “Ik had ‘nee’ moeten zeggen”

Zes maanden nadat de Nederlandse rechter besloot dat Frank Masmeijer mocht worden overgeleverd aan België, duiken in Privé de eerste foto’s op van de ooit zo gevierde showmaster. Het Nederlandse blad publiceert een uitgebreide reportage met bijna veertig foto’s die laten zien hoe zijn leven er nu uitziet. Volgens de man die de verboden foto’s maakte en naar buiten kon smokkelen, beschikt Masmeijer er wel over de nodige privileges. Zo mag hij er elke dag douchen, anders dan medegedetineerden, die dat maar eens in de twee weken zouden mogen doen.

Masmeijer heeft in de gevangenis de functie van ’schrijver’ gekregen. Dat houdt in dat hij van alle gevangenen de klachten noteert over kapotte lampen, verstopte wasbakken en slecht doorspoelende toiletten. Dat geeft hem de nodige bewegingsvrijheid binnen het complex, zelfs tot in de vrouwenvleugel waar hij - volgens de bron van Privé - nog steeds op bewonderende blikken kan rekenen. In zijn cel krijgt hij uit die hoek zelfs fanmail: kaarten met kusjes en uitnodigingen voor etentjes in betere tijden.

Toilet

Maar schrijver of niet, ook Frank zit toch het grootste deel van de dag met een medegevangene opgesloten in zijn cel van een tiental vierkante meter. Daarin staat, zo is op de foto’s te zien, een houten stapelbed met een smerige, schuimrubberen matras. Erger nog is het toilet, dat in een betegelde hoek van de cel staat met daaromheen een provisorische afscheiding in de vorm van een kamerscherm. Daaroverheen heeft Frank een laken gehangen, waar hij op sommige momenten van de dag onder gaat zitten om dan nog een beetje privacy te hebben. Het zijn dit soort treurige omstandigheden in de overvolle, Belgische gevangenissen die maken dat onze justitie landgenoten maar mondjesmaat overlevert, meent Privé. Bij Frank besloot de Nederlandse rechter dat toch te doen, ook al is hij momenteel de enige van de omvangrijke bende met 25 verdachten die achter de tralies zit.

Foto: Privé

Al bijna een halfjaar maakt Frank er nu het beste van. Hij hoort naar verluidt op 23 mei hoelang deze situatie voor hem nog blijft duren: dan staat de uitspraak op de agenda. Vorig jaar werd hij er tot acht jaar cel en het betalen van een boete veroordeeld vanwege zijn aandeel in een geruchtmakende en omvangrijke smokkelzaak van ruim 400 kilo coke via de Antwerpse haven. Hoewel de presentator op aanraden van zijn Belgische advocaat voor een deel schuld bekende, ging hij wel in hoger beroep. Aanvankelijk mocht hij dat in vrijheid afwachten. In die maanden werd hij veel gezien in restaurants in Amsterdam.

Benidorm bastard

Toen hij ineens opdook in Spanje, en foto’s van hem als Benidorm bastard in de pers verschenen, ging hij kennelijk te ver met het uitdagen van de Belgische justitie. Niet lang daarna deed de procureur des Konings een verzoek aan Nederland om Frank te arresteren en over te leveren aan België. Dat gebeurde tijdens een lunch in een Van der Valk-restaurant in Breda. Hoewel Frank zich tegen het overbrengen naar Antwerpen verzette, voldeed de Nederlandse echter toch aan het verzoek.

Sinds november is hij terug op de plek waar de Antwerpse politie en justitie hem vierenhalf jaar na zijn eerste arrestatie het liefst zien: in zijn cel in de Begijnenstraat. Het is voor Frank bekend terrein. Hier werd hij ook al naar overgebracht toen hij, in oktober 2014, in alle vroegte door de politie van zijn bed werd gelicht en een van zijn dochters vermoedde dat er nog een parkeerboete openstond. Er bleek meer aan de hand. Maar zowel zijn ex-vrouw Sandra als de twee kinderen hielden vol nooit iets van Franks gevaarlijke nevenactiviteiten te hebben geweten.

Foto: Privé

Terug op tv?

Ook sinds zijn naam in verband werd gebracht met ernstige strafbare feiten, heeft Masmeijer nog wel eens de ambitie uitgesproken terug te keren op de Nederlandse televisie. De kans dat tv-bazen en adverteerders zitten te wachten op een familiespelshow met een man wiens naam voor altijd met drugs in verband zal worden gebracht, lijkt echter klein. Inmiddels zou Frank dan ook andere plannen hebben voor de tijd dat deze hele periode achter de rug is. Aan het einde van de maand weet hij of hij nog tot een vervolgstraf wordt veroordeeld en hoe lang die dan zal zijn. Hij kan dan een verzoek doen die in Nederland uit te zitten, maar of dat verstandig is lijkt de vraag. De gevangenissen in België puilen uit en waarschijnlijk zal de poort ook voor Frank weer openzwaaien na het uitzitten van een derde van zijn straf. En dat is wat hem op de been houdt, ook zittend in zijn zelfgemaakte wc-tent.