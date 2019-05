Bijna nergens zoveel vijandigheid ten opzichte van Joden als in België: “Jodenhaat heeft hier vele gezichten”

“Behalve in Frankrijk ervaren Joden nergens anders in de EU zoveel vijandigheid op straat als in België.” Dat staat in een rapport van de universiteit van Tel Aviv en het Europees Joods Congres dat woensdag werd gepubliceerd. In België werden vorig jaar 101 gevallen van antisemitisme gedocumenteerd, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017 (56), klinkt het.

Bij de in België gedocumenteerde gevallen gaat het vooral om samenzweringstheorieën, het gebruik van naziretoriek, Holocaustontkenning, verbale agressie en vandalisme. Er werden echter ook negentien gevallen van “ernstig geweld” opgetekend. Ons land staat volgens de studie op dat vlak globaal gezien op de zesde plaats, na de Verenigde Staten (100), het Verenigd Koninkrijk (68), Frankrijk, Duitsland (beide 35) en Canada (20).

“Sinds 2001 heeft België een toename gezien in het aantal zaken gerelateerd aan antisemisme”, stelt het rapport. “Voor de vierde keer in 10 jaar heeft Unia, het gelijkekansencentrum van de overheid, in 2017 meer dan 100 zaken behandeld.” De meeste gevallen van antisemitisme in België doen zich voor op het internet, het gaat om zowat 30 procent. “Het aantal dossiers in deze categorie is verviervoudigd in één jaar”, luidt het.

Vele gezichten

Volgens de studie heerst er in België “een soort van alledaags antisemitisme in de vorm van stereotypes”. Jodenhaat heeft hier bovendien “vele gezichten” en komt “zowel van extreemrechts als van extreemlinks, en recentelijk ook van de moslimbevolking”.

Als voorbeeld van “traditioneel antisemitisme” in ons land haalt het rapport een video van december aan met Club Brugge-fans, die een lied zongen over “joden verbranden, want die branden het best”. Met joden werd verwezen naar de geuzennaam van de supporters van rivaal Anderlecht.