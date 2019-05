Donald Trump retweet opmerkelijke boodschap na lepe truc: “Fuck Donald Trump”

Nu er steeds meer kandidaten opstaan in de VS om het in de verkiezingen op te nemen tegen Donald Trump, is de president nog actiever op Twitter dan normaal. Een sluwe gebruiker van het sociale medium greep het twittergedrag van de president aan om een opvallende boodschap te laten verschijnen op diens tijdlijn: “Fuck Donald Trump”.

Trump was woensdagochtend (lokale tijd) druk in de weer op zijn favoriete medium, Twitter. Aanleiding is de steunbetuiging van de vakbond van brandweerlieden voor Joe Biden, de oud-vicepresident die vorige week aankondigde mee te zullen doen met de presidentsverkiezingen in 2020 en dus een directe uitdager van Trump is.

De brandweersteun aan Biden is niet goed gevallen bij Trump, zo liet hij op Twitter blijken. Volgens Trump geniet Biden dan wel de steun van de vakbonden, de brandweerlieden zelf staan achter hém. Om die boodschap kracht bij te zetten, retweette de president woensdagochtend in amper een half uur tijd lofuitingen van bijna 60 brandweerlieden voor Trump zelf.

Fuck Donald Trump

Eén van de berichten kwam echter van iemand met een slinks plan. “Mijn echtgenoot is al 15 jaar een brandweerman in New York en zal in 2020 op Trump stemmen!”, schreef iemand met de gebruikersnaam @glamourizes. Toen de president het bericht retweette, sloeg de gebruiker de val dicht door haar twitternaam te veranderen naar ‘Fuck Donald Trump’. De weinig vlijende boodschap was daardoor op de tijdlijn van de president zelf te zien.

Daarnaast veranderde de gebruiker de profielfoto van het account naar een campagnebeeld met de boodschap “Iedereen behalve Trump 2020”. Later werd de foto nogmaals aangepast naar een pro-Bernie Sandersbeeld.

“Wat een geweldige ochtend”, klonk het in een nieuwe tweet, nadat Trump het bericht oppikte. “Maar in alle ernst, onze president is echt verschrikkelijk.”