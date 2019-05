Vreugde en verdriet: de mooiste beelden na een intense bekerfinale

Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar, en zelden is dat beter merkbaar dan na een bekerfinale in het voetbal. Het Koning Boudewijnstadion, maar ook verschillende plaatsen in Mechelen en Gent, toonden twee emoties vlak na affluiten: dolle taferelen bij fans en spelers van het winnende KV Mechelen, tranen van verdriet bij de meegereisde supporters van AA Gent. Een greep uit de strafste beelden van de finale van de Croky Cup.