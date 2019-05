Opmerkelijke stijging van aantal opgepakte transmigranten rond Zeebrugge: “Alarmbellen zouden luid moeten rinkelen”

Brugge - In en rond de haven van Zeebrugge werden tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 968 transmigranten opgepakt. Dat is veel meer dan in het eerste kwartaal van de voorbije twee jaar. “Bij een stijging van dit formaat zouden de alarmbellen toch luid moeten rinkelen”, klinkt het bij de Brugse N-VA-kandidate Maaike De Vreese.

In 2017 werden in het eerste kwartaal 517 transmigranten in Zeebrugge aangetroffen. In 2018 ging het om 632 transmigranten en dat aantal liep dit jaar op tot 968, ofte een stijging met 50 procent. N-VA-politicus Pol Van Den Driessche verkreeg de cijfers onlangs van het Brugse stadsbestuur.

“De cijfers tonen aan dat de transitmigrantenproblematiek in Zeebrugge, in tegenstelling tot wat de mediastilte zou doen geloven, jammer genoeg nog steeds volop aanwezig is in de haven”, zegt N-VA-kandidate Maaike De Vreese. Zij werkte destijds op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

“Afhandelcentrum”

N-VA pleit voor het opdrijven van multidisciplinaire politionele acties, blijvende inzet van privébewaking van de parkings langs de E40, een “volwaardig afhandelcentrum” per provincie en een extra gesloten centrum voor transmigranten.