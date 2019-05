Hamstringblessure verpest afscheid van Aaron Ramsey bij Arsenal

Aaron Ramsey heeft zijn laatste wedstrijd voor Arsenal al gespeeld. De middenvelder uit Wales, die na dit seizoen transfervrij overstapt naar Juventus, heeft een hamstringblessure opgelopen in de gewonnen return in de kwartfinales van de Europa League tegen Napoli (0-1). Trainer Unai Emery bevestigde woensdag dat Ramsey er niet bij is, als Arsenal de finale haalt.

“Het is einde seizoen voor Aaron”, verklaarde Emery voor de 28-jarige middenvelder die werd opgeleid door Arsenal en elf jaar lang uitkwam voor de Londense club.

In de halve finales van de Europa League gaat de ploeg van Emery het opnemen tegen Valencia. Donderdag staat de eerste wedstrijd in Londen op het programma. De finale is op 29 mei in Bakoe.