KV Mechelen-supporters uitzinnig van vreugde: “Belangrijk om de miserie zo van ons af te zetten”

Mechelen -

Het feest bij de KV Mechelen-supporters is meteen losgebarsten na de 1-2 overwinning tegen AA Gent. De fans die voor de wedstrijd naar het Koning Boudewijnstadion waren getrokken, proberen intussen zo snel mogelijk terug te keren richting Mechelen. Dat de bekerwinst bovendien een stunt van formaat is na een woelig seizoen, beseffen ze maar al te goed. “Het is belangrijk voor de club, en ook om zo de miserie van ons af te kunnen zetten.”