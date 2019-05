Buitenlandminister VS: “Militaire interventie in Venezuela is mogelijk”

De Verenigde Staten zijn bereid om militair tussen te komen in het conflict in Venezuela. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, gezegd tijdens een interview met televisiezender Fox Business Network.

“Militair optreden is mogelijk. Als dat nodig blijkt, dan zullen de Verenigde Staten dat doen”, zei Pompeo. De buitenlandminister voegde er wel aan toe dat hij liever een vreedzame machtsovergang zou willen in Venezuela. De zelfverklaarde Venezolaanse interim-president Juan Guaido - die onder meer gesteund wordt door de VS - riep dinsdag in een videoboodschap de bevolking en militairen op om zich bij hem aan te sluiten en president Nicolas Maduro van de macht te verdrijven. Dinsdag herhaalde hij zijn oproep om te manifesteren.

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft dan weer, tijdens een radio- en televisietoespraak van bijna een uur, verklaart dat de “putschistische schermutseling” van soldaten die zich achter oppositieleider Juan Guaido hadden geschaard, voorbij is. De verantwoordelijken zullen strafrechtelijk vervolgd worden, liet hij nog weten.

Staatsgreep

Het was de eerste keer dat Maduro te horen was sinds zelfverklaard interim-president Guaido dinsdagochtend had opgeroepen tot de “laatste fase om het land te bevrijden”. In zijn toespraak feliciteerde Maduro het leger omdat het “de kleine groep die geweld wilde verspreiden via deze putschistische schermutseling” onder controle heeft gekregen.

De president noemt de gebeurtenissen een poging tot staatsgreep. “Dit zal niet ongestraft blijven. Ik heb drie procureurs aangeduid die alle betrokkenen aan het ondervragen zijn”, aldus Maduro. Hij werd tijdens de toespraak geflankeerd door onder anderen de minister van Defensie, generaal Vladimir Padrino.

Nog volgens de president raakten vijf soldaten en drie politieagenten gewond tijdens schermutselingen met betogers die Guaido steunen - andere bronnen spreken van minstens 69 gewonden. Maduro ontkende tot slot dat hij Venezuela zou willen ontvluchten richting Cuba, zoals Mike Pompeo had verklaard.