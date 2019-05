1 mei is voor altijd de dag waarop Lionel Messi zijn eerste goal scoorde voor FC Barcelona (en wat voor één!)

Lionel Messi neemt het met FC Barcelona in de halve finales van de Champions League op tegen Liverpool. De Argentijn gaat dit seizoen voor zijn vierde beker met de grote oren en zit aan 598 doelpunten voor de Blaugrana. Met wat geluk en/of kunde rondt Messi de kaap van de 600 clubgoals.

Maar herinnert zich nog het allereerste doelpunt van Messi in de kleuren van Barça? Dat was op 1 mei 2005 tegen Albacete. Messi was toen ingevallen voor Samuel Eto’o en scoorde de 2-0 op aangeven van Ronaldinho. De rest is geschiedenis...