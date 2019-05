De spelersbus van KV Mechelen is intussen aangekomen op de Grote Markt. Daar hebben duizenden supporters zich verzameld om een stevig feestje te bouwen. De sfeer zat er dan ook helemaal in toen de ploeg vanop het balkon van het stadhuis de beker in de lucht mocht steken. Het gejuich en gezang was oorverdovend. “Wij gaan Europa in!”, klonk het in koor. Later vanavond volgt de officiële huldiging het stadhuis van Mechelen.