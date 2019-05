Grootschalige speuractie naar vermiste Grigor Sukyasyan (16) levert geen resultaten op: “We gaan er nog altijd van uit dat hij leeft”

Kortenberg - Een indrukwekkende politiemacht met helikopterondersteuning heeft de streek rond Kortenberg uitgekamd naar Grigor Sukyasyan, de zestienjarige jongen die woensdag 24 april verdween. Nog steeds ontbreekt elk spoor van de tiener.

“We gaan er nog altijd van uit dat hij leeft”, zegt korpschef Walter Endels. “Ik heb al vaak meegemaakt dat zulke verdwijningen op een bizarre manier eindigen. Het valt niet uit te sluiten dat hij zelf nog spontaan opduikt, al zoeken we met man en macht voort.”

Grigor is thuis vertrokken zonder vervoermiddel, gsm of betaalmiddelen. “Als je ooit van de aardbol wil verdwijnen, is dat de manier om het te doen”, zegt Endels. “Hij laat geen digitale sporen na, we moeten de klassieke speurmethodes hanteren. Onze teams gaan van deur tot deur op zoek naar getuigenissen of beelden van bewakingscamera’s. We hebben een team dat immens veel uren klopt om al het beeldmateriaal te analyseren.”

De politiezone Herko krijgt geregeld te maken met verdwijningen. “Meestal gaat het om jongeren uit de gesloten instellingen uit de buurt”, zegt Endels. “Die vinden we gewoonlijk binnen de 24 uur terug, via bankverrichtingen of hun gsm-signaal. In dit geval hebben we te maken met iemand die intelligenter tewerkgaat.”

Internationaal geseind

Over een mogelijk motief achter de verdwijning, kan de korpschef niet te veel kwijt. “Het gaat hier om een buitenlands gezin dat heel lang in Kortenberg woont. Een schoolvoorbeeld van integratie, al hebben ze hard moeten knokken voor hun naturalisatie. Beide ouders hebben werk en Grigor is een talentvolle jongen met uitstekende schoolresultaten. Ook dat geeft de verdwijning een atypisch profiel.”

Hoewel het lokale politieteam veel ervaring heeft met verdwijningen, blijft het zoeken naar een eerste aanwijzing. “Ons onderzoek is begonnen bij de mensen thuis, in hun garage en tuin. Het zou je verbazen hoe vaak vermiste personen worden teruggevonden op enkele meters van hun woonst. Met de dagen die vorderen, moeten we de perimeter telkens vergroten. Grigor is inmiddels een week verdwenen, wat het onrustwekkende karakter vergroot.”

Intussen staat de jongen zelfs internationaal geseind. “Hij beschikt niet over de nodige papieren of geld om het vliegtuig te nemen, maar we houden rekening met alle mogelijk pistes”, aldus Endels.