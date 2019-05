Opnieuw rellen tussen ordediensten en aanhangers van zelfverklaarde interim-president Venezuela

In de Venezolaanse hoofdstad Caracas is het woensdag opnieuw tot rellen gekomen tussen aanhangers van de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido en de ordediensten. Onder meer bij de luchtmachtbasis La Carlota, vanwaar Guaido dinsdagochtend zijn videoboodschap verspreidde om president Nicolas Maduro van de macht te verdrijven, probeerden manifestanten een snelweg te blokkeren. De veiligheidstroepen zetten traangas in.

Verspreid over Venezuela kwamen woensdag weer mensen op staat. Guaido had opnieuw opgeroepen tot massale mobilisatie tegen Maduro. Tijdens een betoging in Caracas sprak de oppositieleider de manifestanten toe. “We zullen nu met de soldaten praten. We zullen hen allemaal achter onze zaak krijgen”, zei hij.

Dinsdag ontaardden de protesten in geweld tussen manifestanten en ordediensten. In de noordelijke deelstaat Aragua werd een 24-jarige betoger gedood, verspreid over het hele land raakten volgens lokale media minstens 100 mensen gewond. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal werden 119 mensen opgepakt.

VIDEO. Situatie in Venezuela loopt uit de hand: pantserwagens rijden in op demonstranten

“Putschistische schermutseling”

Guaido - die onder meer gesteund wordt door de VS - riep dinsdag in een videoboodschap de bevolking en militairen op om zich bij hem en overgelopen militairen aan te sluiten om president Nicolas Maduro van de macht te verdrijven. ‘s Avonds laat deed Maduro het incident af als een “putschistische schermutseling” die volledig werd neergeslagen.

Woensdag gaf de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, te kennen dat de VS bereid zijn om militair tussen te komen in het conflict in Venezuela. “Militair optreden is mogelijk. Als dat nodig blijkt, dan zullen de Verenigde Staten dat doen”, luidde het. De buitenlandminister voegde er wel aan toe dat hij een vreedzame machtsovergang verkiest. Een woordvoerster van het Pentagon laat weten dat er vooralsnog geen bevel is gegeven voor de inzet van troepen in Venezuela.

In een telefoongesprek met Pompeo na diens uitspraken veroordeelde zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov de verklaringen. Hij had het over “de vernietigende invloed” van de VS in Venezuela en “een flagrante overtreding van het internationaal recht”, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een mededeling. Lavrov waarschuwde zijn collega ook voor “zware gevolgen”.

Vervolgens verspreidde ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een medeling waarin het Rusland ervan beschuldigt samen met Cuba - dat ook Maduro steunt - Venezuela en de Amerikaans-Russische betrekkingen te “destabiliseren” met zijn “interventie”.