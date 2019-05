Vermoorde Daniel (9) was gekneveld met netten van voetbaldoel

Ranst - Daniel, de 9-jarige jongen die vermoord werd teruggevonden in het asielcentrum van Broechem, is woensdagochtend onder grote belangstelling begraven in zijn vaderland Libanon. In ons land draait intussen het moordonderzoek op volle toeren. De jongen werd blijkbaar gekneveld met de netten van een voetbaldoel. En dat brengt twee verdachten mogelijk in het nauw.

Het lichaam van Daniel El Alali werd vorige week woensdag door de politie teruggevonden op het terrein van het asielcentrum in Broechem. Hij was toen al twee dagen vermist. Zijn lichaam was deels begraven in een greppel achter gebouw C van het centrum. Volgens zijn familie was hij aan handen en voeten gekneveld. Met stukken van een net van een voetbaldoel, zo raakt nu bekend. Op het terrein is een voetbalveldje voor de asielzoekers. Het gerecht onderzoekt nu of de gebruikte netten afkomstig zijn van de twee doelen op dat veld.

Dat zou erg belastend kunnen zijn voor twee verdachten. De speurders arresteerden vorige week vijf verdachten – allemaal Palestijnen. De twee jongste verdachten zijn de laatsten met wie Daniel maandagavond in het asielcentrum werd gezien. Eén van hen, de 20-jarige Ali, zou Daniel wat kleingeld hebben aangeboden. “Om hem mee te lokken”, meent Daniels moeder Amani.

Bewoners van het asielcentrum zouden ook getuigd hebben dat ze zagen hoe twee mannen aan de netten van de doelen stonden te trekken. Volgens de beschrijving zou het om de twee jongste verdachten gaan.

De twee ontkennen dat ze betrokken zijn bij de gijzeling of de moord op Daniel. De jongste asielzoeker, Fahmi, zegt dat hij 17 jaar is. Een botscan moet dat nu aantonen. Indien hij effectief minderjarig blijkt, zou hij voor de jeugdrechter moeten komen. De raadkamer besliste dinsdag dat de twee samen met een derde verdachte in de cel blijven. De twee oudste verdachten vroegen uitstel.

Begrafenis

Daniel werd woensdagochtend onder grote belangstelling begraven in de Libanese hoofdstad Beiroet. Het lichaam arriveerde ’s ochtends op de luchthaven. Een grote menigte bracht zijn kist naar de moskee. Dat ging gepaard met geweerschoten. Daniels vader en zijn familie waren daarbij aanwezig. De moeder is nog in ons land.

Na de plechtigheid werd het lichaam naar het kerkhof gebracht en zonder kist begraven, zoals de traditie dat wil.