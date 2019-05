Elke dag 14.000 dieren doodgereden in Vlaanderen: “Dat moet naar beneden”

Jaarlijks sterven in Vlaanderen zo’n 5 miljoen dieren op de weg. Dat zijn er 14.000 per dag of één om de zes seconden. Zo blijkt uit de cijfers van het project ‘Dieren onder de wielen’, dat nu tien jaar loopt. Natuurpunt vraagt Vlaanderen nu om dringend meer werk te maken van ecoducten of faunabuizen en amfibieëntunnels.

De pad blijft met voorsprong het vaakst aangereden dier en is ruim dubbel zo vaak slachtoffer als de nummer twee: de egel. Al zijn er volgens Natuurpunt wel verschuivingen doorheen het jaar. Zo is het voorjaar de dodelijkste periode voor de meeste vogelsoorten. Met de merel, wilde eend, fazant en houtduif op kop.

“Dieren zijn het kwetsbaarst als ze veel bewegen, en dat is vaak het geval als ze zich gaan voortplanten”, zegt Diemer Vercayie van Natuurpunt. “Zo zien we dat merels tijdens die periode ook opvallend lager bij de grond vliegen, waardoor ze in het voorjaar vaker geraakt worden door wagens. Padden zijn doorgaans de eerste slachtoffers van het jaar. En in april krijgen we dan weer veel berichten en foto’s van aangereden zoogdieren zoals de das, bunzing of hermelijn.”

Waar de meeste slachtoffers vallen? “Langs de drukste verkeersaders, de rode lijnen tekenen zich zeer duidelijk af op kaart. En dan zie je dat er echt wel veel van die drukke plaatsen zijn. We hebben nu eenmaal na Malta het dichtste wegennet van Europa. We zijn goed voor liefst vijf km weg per vierkante kilometer.”

De drukste verkeersaders zijn ook de plaatsen waar de meeste slachtoffers vallen Foto: Natuurpunt

In tien jaar tijd werden op de site van ‘Dieren onder de wielen’ 99.191 meldingen gemaakt door vrijwilligers. “Maar dat is natuurlijk maar het topje van de ijsberg”, zegt Vercayie. “De vrijwilligers melden maar een klein deeltje. Na extrapolatie komen we aan 5 miljoen slachtoffers per jaar. En dat cijfer moet naar beneden. Nederland is een mooi voorbeeld van hoe het beter kan. Gelijkaardige tellingen doen ze daar niet, maar in vijftien jaar tijd legden ze er wel 66 ecoducten aan waar wild veilig kan oversteken. Wij hebben er daar vandaag amper vijf van.”

Foto: natuurpunt

Top tien

1. Gewone Pad - 23.000

2. Egel - 10.747

3. Vos - 5.138

4. Bruine Kikker - 4.422

5. Merel - 4.001

6. Rode Eekhoorn - 3.184

7. Steenmarter - 3.141

8. Houtduif - 3.098

9. Konijn - 2.560

10. Bunzing - 2.541