Boli Bolingoli verliest met Rapid Oostenrijkse bekerfinale van Salzburg

Boli Bolingoli-Mbombo is er woensdag niet in geslaagd om de Oostenrijkse beker op zijn palmares te zetten. Zijn ploeg Rapid Wenen verloor de bekerfinale in Klagenfurt tegen RB Salzburg met 2-0. Bolingoli-Mbombo maakte de partij vol.

De Oostenrijkse landskampioen sloeg op slag van rust genadeloos toe. Farkas (37.) en Dabbur (39.) bezorgden RB Salzburg de dubbele voorsprong aan de rust. Rapid Wenen deed wat het kon, maar een aansluitingstreffer viel niet meer. Ook de rode kaart voor doelpuntenmaker Farkas in de 82e minuut hielp de ploeg van Bolingoli-Mbombo niet vooruit.

Rapid Wenen grijpt zo naast de vijftiende Oostenrijkse beker uit de clubgeschiedenis. RB Salzburg schrijft de zesde beker bij op zijn palmares. Vorig jaar verloren de “Rode Stieren” de bekerfinale verrassend van Sturm Graz. Salzburg is in de Oostenrijkse competitie bijna zeker van een zesde landstitel op rij. Rapid Wenen mengt zich nog in de strijd voor Europese tickets.

In de Iraanse voetbalcompetitie heeft FC Tractor, de ploeg van Georges Leekens, de competitieleider Persepolis op een 1-1 gelijkspel gehouden. Tractor moest na een slechte reeks al de rol lossen in de titelstrijd. Na een 1 op 12 staan de troepen van “Mac The Knife” op een vierde plaats. Persepolis kan de titel op 11 mei op de voorlaatste speeldag in Iran veiligstellen.