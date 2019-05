De eerste Italiaanse promovendus is bekend, de club waarvan je zal verschieten welke bekende namen er ooit speelden

Na acht jaar is het eindelijk weer zover: Brescia Calcio promoveert van de Serie B naar de Serie A.

De club met een van de meest iconische shirts in de voetbalwereld kan met nog twee speeldagen te gaan niet meer uit de top twee vallen. Brescia dwong het eerste seizoen sinds 2011 in de Italiaanse eerste klasse af na een 1-0-overwinning tegen Ascoli. Lecce is momenteel het beste geplaatst om Brescia naar de Serie A te volgen, voor het derde ticket zijn er play-offs.

Brescia heeft drie Serie B-titels op zijn palmares staan en is dus een bescheiden club in Italië. Toch heeft het heel wat bekende namen op de lijst met ex-spelers staan. De huidige grote naam is Sandro Tonali, die aanzien wordt als de “nieuwe Andrea Pirlo”. Niet toevallig want Il Maestro werd geboren in Brescia en speelde ooit voor de club. Samen met Roberto Baggio, de Gouden Bal-winnaar van 1993 en balvirtuoos. Samen zorgden ze voor een van de meest beruchte goals tegen Juventus.

Andere bekende namen die ooit voor Brescia speelden:

- Pep Guardiola (2003, intussen legendarische coach)

- Gheorghe Hagi (1992-1994, Roemeense goochelaar)

- Luca Toni (2001-2003, meervoudige topschutter Serie A)

- Marek Hamsik (2004-2007, ontpopt tot Napoli-legende)

- Luigi Di Biagio (2003-2006, ex-international en nu beloftencoach)

- Dario Hübner (1997-2001, cultspits)

- Marco Delvecchio (2005, ex-Roma en international)

- Stephen Appiah (2002-2003, Ghanese legende)

- Alessio Tacchinardi (2007-2008, ex-Juventus)

- Cédric Roussel (2007, ex-topscorer in België en 3x Rode Duivel)