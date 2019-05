Hoe een voormalige lerares een hele industrie overwon om de “geesten van de bergen” te redden

Sneeuwluipaarden worden de “geesten van de bergen” genoemd. Mysterieuze katachtigen die zich zelden laten zien en met uitsterven bedreigd zijn. Al lijkt het er sterk op dat een van de grootste en laatste populaties gered is door de strijdvaardigheid van een voormalige lerares. Bayarjargal Agvaantseren overwon daarvoor de machtige mijnindustrie in Mongolië, en krijgt daar nu de prestigieuze Goldmanprijs voor, de ‘groene Nobelprijs’.

Ze was eigenlijk niet in de wieg gelegd om grootse daden te verrichten. Bayarjargal Agvaantseren, nu 49 jaar, werd in een piepklein bergdorpje in het noorden van Mongolië geboren. De dochter van de lokale ...