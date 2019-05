Hij scoorde ooit voor Anderlecht, Standard en Club Brugge maar nu is Tchité op zoek naar een nieuwe club: “Snelheid is terug”

Hoe zou het nog zijn met Mémé Tchité? Wel, hij heeft nog steeds zin om te voetballen. De ex-spits van onder andere Anderlecht, Standard en Club Brugge zit echter zonder club.

Tchité speelde het voorbije seizoen bij Hamoir in de Tweede Amateurklasse. De nu 35-jarige spits wilde graag blijven bij de Luikse club waarvoor hij vier keer scoorde, maar dat bleek geen optie door de komst van twee nieuwe (jongere) aanvallers. En dus is Tchité een vrije speler.

“Ik ben een beetje teleurgesteld”, vertelt hij aan L’Avenir. “Ik dacht dat ik zou kunnen blijven. Bovendien had ik gewacht met een respons te geven op andere voorstellen die ik tot nu toe had gehad, in afwachting van het antwoord van Hamoir. Zonder in details te treden, laten we zeggen dat we geen overeenstemming konden bereiken. Zo is het leven…”

Tchité scoorde 60 keer voor Standard. Foto: REPORTERS

Nieuwe uitdaging

Tchité hoopt een nieuwe club te vinden voor volgend seizoen. “Ik raak stilaan van mijn fysieke zorgen af ​​en ik heb mijn snelheid terug gevonden”, aldus de man met 131 doelpunten op zijn palmares. “Ik sta daarom open voor een nieuwe uitdaging. Misschien niet professioneel, maar in de Tweede Amateurklasse blijven of een beetje hoger spelen, dat zie ik wel zitten. Ik ben net verhuisd naar Luik en ben dus beschikbaar voor een club in de omgeving.”

De geboren Burundees haalde intussen ook zijn UEFA B-diploma en kan dus ook aan de slag als coach. “Ook hier sta ik open voor mooie voorstellen. Ik denk bijvoorbeeld aan het coachen van jonge aanvallers aan wie ik mijn ervaring zou kunnen geven”, aldus Tchité.