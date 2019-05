Voorzitter Ivan De Witte hoopt dat AA Gent via vijfde plaats alsnog naar Europa kan: “Dit kan je geen gelukt seizoen noemen, nee”

Gent hoopte vanmorgen wakker te worden met een feestkater, maar de Buffalo’s hadden op de Heizel al een houten hoofd. Neem bij de verloren bekerfinale het grillige parcours in de reguliere competitie, de 1 op 18 in Play-off 1, het vooruitzicht voor het eerst sinds 2014 naast Europees voetbal te grijpen en je hebt een crisis. Het is nu hopen dat de vijfde plaats nog een Europees ticket oplevert.

Wat een ontnuchtering. Een kater op de dag van de bekerfinale, dat kwam hard aan bij de Buffalo’s. AA Gent had met één match zijn seizoen kunnen redden, maar de bekerfinale werd met 1-2 verloren tegen KV Mechelen, de kampioen uit 1B, die anderhalve maand geen match met inzet had gespeeld. Omdat die nederlaag nu onderdeel wordt van zeven opeenvolgende wedstrijden zonder zege in de cruciale fase van het seizoen, moeten we van een crisis spreken. Er rest nog één Houdini-truc om alsnog tegen de winnaar van Play-off 2 voor Europees voetbal te spelen: over Anderlecht naar de vijfde plaats wippen en erop rekenen dat Mechelen veroordeeld wordt in het onderzoek naar matchfixing.

Maar dan nog. AA Gent legde de lat bij het begin van dit seizoen heel hoog. Een vijfde plaats was absoluut niet genoeg. Mogen we dit dan een mislukt seizoen noemen? “Toch min of meer, hè. Het is in elk geval geen gelukt seizoen”, aldus AA Gent-voorzitter Ivan De Witte, die zwaar aangeslagen was, maar in de catacomben van het Koning Boudewijnstadion toch de pers trotseerde. “Ik vond dat we nogal eentonig waren en met hoge ballen speelden, die geen kans hadden tegen de sterke verdediging van KV Mechelen. We hebben kansen gehad, maar ze gemist. We kunnen nu niet anders dan deze opdoffer verwerken en werken aan de toekomst. We hebben geen andere keuze dan voor die vijfde plaats te gaan.”

“Ik denk niet dat het onderschatting was”, aldus De Witte. “Ik denk dat we niet de juiste oplossing hebben gevonden om het spel van KV Mechelen te verbreken. We moeten daar lessen uit trekken.”

Spelers, staf en voorzitter Ivan De Witte zakten in de vooravond nog af naar het Sint-Pietersplein in Gent, waar alles in gereedheid was gebracht voor een volksfeest. Het werd een eerste moment van collectieve verwerking. “Dit valt me zwaar”, zuchtte Ivan De Witte voor de terneergeslagen supporters. “We hebben enorm uitgekeken naar deze finale en dan is het zeer pijnlijk dat het zo fout loopt. Zondag ontvangen we Club Brugge en dan moeten we opnieuw onze rug rechten. Maar dat zal niet eenvoudig zijn. Ook voor mij persoonlijk, maar we zullen dit ook weer te boven komen.”

Foto: Photo News

Zwaarste dag voor Thorup

Coach Jess Thorup sprak van de zwaarste dag uit zijn carrière. “We hadden een grote kans om ons seizoen te redden en ons zelfs te kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League, maar we hebben gefaald. We hebben de plicht te vechten om nog iets te bereiken, al weet ik dat het moeilijk wordt.”

AA Gent verloor zes van zijn jongste zeven wedstrijden en speelde één keer gelijk. Het is geleden van augustus en september 2017 dat AA Gent nog zo’n slechte reeks neerzette. Toen kostten acht wedstrijden zonder zege, weliswaar tegen zwakkere tegenstanders, wat later de kop van Hein Vanhaezebrouck. Is Thorup het ermee eens dat AA Gent in crisis verkeert? “Ik denk dat de meeste clubs die zeven wedstrijden niet hebben gewonnen, zullen zeggen dat ze een probleem hebben. Maar we hebben slechts één match met meer dan één goal verschil verloren, dus we zijn niet veraf van een zege. Het zal moeilijk worden, maar hopelijk kunnen we dat zondag al omkeren. Nu moeten we opstaan en tonen uit welk hout we gesneden zijn. Hopelijk, misschien, kunnen we via de vijfde plaats naar Europa.”