Rob Schoofs deelt pittig steekje uit aan ex-club na bekertriomf: “Het verschil? Wij spelen met ons hart, AA Gent niet”

De smaak van de overwinning zal bij Rob Schoofs nog nét iets zoeter geproefd hebben dan bij de rest van zijn ploegmaats. De middenvelder speelde van januari 2016 tot juni 2017 bij AA Gent, maar kon er nooit de verwachtingen inlossen.

LEES OOK. KV Mechelen heeft de Beker van België gewonnen, maar wat nu? Er dreigt een rampzalig scenario voor de kalender

LEES OOK. Immense vreugde na bekerwinst KV Mechelen: van “tien keer gestorven” tot “hebben ons seizoen legendarisch gemaakt”

“Als kleine jongen droom je om later wedstrijden als deze te spelen. Om dan uitgerekend tegen je ex-club uit te komen en die match dan nog te winnen. Dit is de mooiste dag uit mijn carrière. In het Koning Boudewijnstadion spelen normaal alleen de Rode Duivels en nu kunnen wij hier de beker pakken. Ongelofelijk mooi.”

Schoofs sprak van een prachtige winnaar en legde de vinger op de Gentse wonden waarom niet zij, maar KV Mechelen de beker grepen.

“Weet je wat het verschil was vandaag”, wijzend naar zijn linkerborst. “Wij spelen met ons hart, AA Gent niet. Ik heb er gespeeld, ik weet hoe het daar gaat. Bij KV Mechelen is iedereen bereid te sterven voor elkaar. Krampen of niet. Dat heeft ons vandaag de beker bezorgd.”