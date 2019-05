50 weken cel en mogelijke uitlevering aan VS voor Julian Assange

Een Britse rechter heeft WikiLeaks-oprichter Julian Assange tot vijftig weken gevangenis veroordeeld. De man vluchtte in 2012 naar de Ecuadoraanse ambassade terwijl hij op borgtocht vrij was. Hij schond daarmee zijn voorwaarden. Ecuador gaf hem asiel en onderdak. Assange verbleef uiteindelijk zeven jaar lang in de ambassade van het land in Londen, tot ze zijn asiel introkken en de politie op 11 april het pand binnenviel en de WikiLeaks-oprichter arresteerde.

Assange had schrik uitgeleverd te worden aan Zweden. In het Scandinavische land werd hij zeven jaar geleden vervolgd voor seksueel misbruik. Assange ontkende altijd met klem dat hij zedenfeiten had gepleegd, het dossier is intussen ook geklasseerd.

Maar Julian Assange kan wel nog aan de Verenigde Staten uitgeleverd worden. Dat land wil hem berechten voor computerinbraak. Als de Britse rechter vandaag beslist om hem effectief uit te leveren, dan riskeert Assange in de VS voor vijf jaar lang achter de tralies te belanden. Het brein achter de klokkenluiderswebsite raakte vanaf 2010 bekend door vertrouwelijke Amerikaanse overheidsdocumenten te verspreiden. Die onthulden onder andere mogelijke oorlogsmisdaden gepleegd door de VS, en dossiers over de behandeling van terreurverdachten op Guantanamo Bay.(thv)