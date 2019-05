Een dag vol geweld, en Maduro is er nog steeds

“Het moment is aangebroken. De toekomst is aan ons. Dit is de laatste fase van de afzetting van Nicolás Maduro.” Met die woorden riep de zelfverklaarde Venezolaanse interim-president en oppositieleider Juan Guaido dinsdag de militairen en het volk op om de president voorgoed te verdrijven. Die hoop koestert hij al sinds januari. Zijn videoboodschap betekende het begin van een dag vol geweld in de hoofdstad Caracas en de rest van het land. Daarbij viel een dode en raakten volgens lokale media minstens honderd mensen gewond.

Een dag vol geweld die uiteindelijk ook tot niets leidde. Van de verhoopte verdrijving van Maduro kwam niks in huis. Hoewel. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, scheelde het geen haar of de Venezolaanse president Maduro was het land uitgevlucht. De Russen zouden hem echter hebben overtuigd om in Venezuela te blijven.

Maduro zelf ontkende dat hij probeerde te ontsnappen en noemde de beweringen van Pompeo niet serieus. Tijdens zijn speech – die meer dan een uur duurde – omschreef Maduro de gebeurtenissen als een regelrechte poging tot een staatsgreep. “Ik feliciteer mijn leger omdat het een kleine groep soldaten die naar het kamp van de oppositie overstapte, onder controle heeft gekregen.” Hij meldde ook dat hij dit allemaal niet zomaar zou laten passeren. “De verantwoordelijken zullen strafrechtelijk vervolgd worden. Ik heb al drie procureurs aangesteld om alle betrokkenen te vervolgen.” Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal werden zeker al 119 mensen opgepakt.

Geen mislukte coup

Oppositieleider Guaido ontkent dat dit een mislukte poging tot staatsgreep was. Na de protesten op dinsdag riep hij zijn medestanders ook op om gisteren massaal op straat te komen. “De Venezolanen hebben de mogelijkheid om hun eigen toekomst te veroveren. Maak van deze mars de grootste in de geschiedenis van het land.” Het werd niet de grootste betoging ooit, maar het kwam wel weer tot rellen. Tijdens een betoging in Caracas sprak de oppositieleider de manifestanten ook toe. “We zullen nu met de soldaten praten. We zullen hen allemaal achter onze zaak krijgen”, zei hij.

VS klaar voor actie

Intussen staat de VS alleszins klaar om militair tussenbeide te komen in het conflict. Sowieso staat Amerika aan de kant van Guaido, die tegenstanders omschrijven als “een stroman van de gestoorde imperialistische bende van Donald Trump”. Nadat Pompeo de overweging tot een militaire tussenkomst meldde tijdens een uitzending van Fox News, ontving hij onmiddellijk een telefoontje van zijn Russische evenknie Sergey Lavrov. Die zei dat als de VS Venezuela zou binnenvallen, dat zware gevolgen zou hebben.

Het is duidelijk dat dit conflict nog lang niet voorbij is. Hoewel Maduro zich erg zeker opstelde over de afloop. “We zullen blijven zegevieren. In de komende maanden én jaren. Daar is geen enkele twijfel over.”