Facebook wordt een beetje Tinder

Dat heet dan een open deur intrappen. “We hebben op het vlak van privacy vandaag nog geen sterke reputatie”, zo gaf Zuckerberg toe tijdens het jaarlijkse F8-evenement, waar Facebook traditioneel uitpakt met tal van innovaties. Het bedrijf lag het voorbije jaar onder vuur wegens tal van privacydiscussies, en dus draaide het massaal bijgewoonde event vooral rond het herstellen van dat gedeukte vertrouwen. Concreet kondigde Zuckerberg aan dat quasi alles wat je straks op Facebook, WhatsApp of Instagram post versleuteld zal zijn volgens de nieuwste technologie.

Haat en geweld

Omdat Facebook – dat er door een nieuwe lay-out plots veel minder blauw uitziet – ook heel wat kritiek slikte voor het verspreiden van haat of geweld, focust de sociale netwerksite voortaan meer op het promoten van groepen waarin gebruikers rond een bepaald thema actief zijn. Het bedrijf verwacht dan ook dat de oprichter in het oog houdt wat er allemaal wordt gepost. Tot nu toe probeerde Facebook zelf te controleren of iemand in zo’n groep haatboodschappen post of oproept tot geweld. Maar dat bleek onmogelijk, gelet op de miljoen berichten die per dag worden gepubliceerd. De focus op groepsgesprekken past ook binnen het streven van Facebook om de focus te verleggen van publieke naar meer intieme communicatie: van het dorpsplein naar de huiskamer.

Facebook wordt ook een klein beetje Tinder, zo bleek nog. Wie via Facebook wil daten, kan straks via een ‘secret crush’-applicatie negen mensen uit zijn of haar vriendenkring aanduiden in wie ze geïnteresseerd zijn. Wanneer die interesse wederkerig blijkt, worden beide tortelduifjes daarvan door de dating-app op de hoogte gebracht.

Secret crush

Analisten merkten woensdag op dat wanneer Facebook geen berichten van gebruikers meer kan lezen, omdat die straks allemaal worden versleuteld, het bedrijf ook minder makkelijk gerichte reclame kan aanbieden, waar het vandaag enorm veel geld mee verdient. Dat beseft Facebook ook. Want op het evenement is ook aangekondigd dat het straks mogelijk wordt om ook via Instagram en WhatsApp online aankopen te verrichten, wat voor de website een nieuwe bron van inkomsten oplevert.