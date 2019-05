Rellen aan schoolpoort na valse geruchten over verkrachting

Sensoa: “Dit gebeurt niet alleen bij allochtone gemeenschap”

“Ik dien vandaag een klacht in bij het gerecht, omdat enkele lokale politici via sociale media onwaarheden hebben verspreid over dit incident, de waarheid verdraaid hebben en opriepen tot haat en geweld”, aldus een boze Schaarbeekse burgemeester Bernard Clerfayt (Défi). Hij is nog altijd zwaar onder de indruk van de massahysterie aan de lagere school in zijn gemeente, waar ouders en sympathisanten dinsdagochtend stenen, flessen en eieren naar het gebouw wierpen. Ze scandeerden dat het een “école des pédophiles” was, eisten de definitieve sluiting én het ontslag op staande voet van de directie. De politie moest uiteindelijk traangas gebruiken om de situatie weer onder controle te krijgen.

Onder meer het Brusselse gemeenteraadslid Cellou Satina Diallo (PS) – van Guineese afkomst – en CDH’er Yusuf Yildiz – van Turkse origine – publiceerden de voorbije dagen tal van berichten op Facebook over de vermeende verkrachting van een 4-jarig meisje op de bewuste school. Volgens Yildiz stond het dit weekend al vast dat het meisje verkracht was, ook al liep het onderzoek nog. Diallo riep dan weer dagen na elkaar de Guineese gemeenschap op om maandag en dinsdag voor de schoolpoort te komen betogen, “om de druk hoog te houden, zodat de waarheid naar boven komt”.

Volgens Clerfayt zijn beiden zo mee verantwoordelijk voor het ophitsen van de menigte voor de schoolpoort, wat dinsdag tot hallucinante taferelen leidde. “Wie via sociale media mensen ophitst, schade toebrengt aan een school – zowel fysiek door ramen in te gooien, als moreel door de goede naam van de school te besmeuren – mag zijn verantwoordelijk niet ontlopen”, zegt de burgemeester.

Complottheorieën

De problemen aan de lagere school begonnen donderdagavond, toen een moeder bij de school aanklopte omdat ze bloed had aangetroffen in de onderbroek van haar dochtertje. In overleg met de schoolverpleegster werd de kleuter naar het ziekenhuis overgebracht en vervolgens doorverwezen naar een groter ziekenhuis, waarna politie en parket een onderzoek openden.

“Het voorbije weekend heeft dat incident tot onrust geleid binnen de Guineese gemeenschap, van wie vele kinderen naar deze school gaan, en doken ook de eerste berichten op dat het meisje op school was aangerand”, zegt Clerfayt. Hij bezocht maandag de ouders, en drukte hen op het hart dat er een grondig onderzoek bezig was.

Maar dinsdag sloeg de vlam in de pan, hoewel het Brusselse parket dinsdagochtend al in de meest stellige bewoordingen ontkende dat het meisje misbruikt was geweest. “Tot die conclusie komen meerdere dokters, onder wie ook een wetsdokter en een team van gespecialiseerde speurders in zedenzaken”, aldus parketwoordvoerder Denis Goeman. “De verklaring is dat het meisje een infectie heeft opgelopen, die gelijkaardige bloedingen veroorzaakt.”

Maar die duidelijke boodschap viel op een koude steen bij de zowat tweehonderd mensen voor de schoolpoort, waar schepen van Onderwijs Michel De Herde (Défi) de mededeling van het parket nog eens persoonlijk voorlas, in een poging de rust te doen weerkeren. “Men gelooft blijkbaar liever complottheorieën dan de uitleg van justitie”, zegt diens kabinetschef.

School dicht

De Schaarbeekse burgemeester besliste intussen de school voor de rest van de week te sluiten. “Om de rust te laten weerkeren, ga ik vandaag en morgen ook in gesprek met vertegenwoordigers van de Guineese gemeenschap.”

Zowel Diallo als Yildiz ontkende gisteren de menigte te hebben opgehitst. “We zeiden enkel wat iedereen dacht, zonder ooit op te roepen tot geweld.”