De Block wil zelfde statuut voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren

Iedereen dezelfde pensioenrechten en rechten op uitkering, of je nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent. Dat stelt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) voor als langetermijnvisie op de sociale zekerheid. Zo’n eengemaakt statuut moet het volgens haar gemakkelijker maken om van de ene job naar de andere over te stappen. “Wie als ambtenaar stopt, zet nu zijn hoge pensioen op de helling”, zegt ze. “Daarom moet er meer lijn komen in de statuten. De verworven rechten blijven zo behouden.”

Daarnaast stelt ze het zogeheten “cappuccino-model” voor om de sociale zekerheid te financieren. In dat model heeft iedereen recht op de basisverzekering (‘het koffiekopje’), waarin onder meer het leefloon en de kinderbijslag zitten. Voor de werkenden zijn er extra rechten, zoals pensioen en werkloosheidsuitkering (‘het laagje espresso’). Daarbovenop komen de collectieve verzekeringen, zoals het aanvullend bedrijfspensioen (‘melkschuim’) en de individuele verzekeringen (‘cacaopoeder’). (pl)