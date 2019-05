Ruben Van Gucht is nu ook een stier

VRT-journalist Ruben Van Gucht trok naar een boerderij in het Limburgse Gutschoven waar hij de veearts hielp bij het op de wereld zetten van een stier die prompt zijn naam kreeg. “Dat was nogal iets”, zegt Van Gucht, die de moeder mocht wassen en scheren voor de veearts de keizersnede uitvoerde. “Het was trekken en sleuren om dat kalf eruit te krijgen. We hebben het in de kruiwagen vervoerd en netjes in de stal, op vers stro, onder een lamp gelegd. Een peer plukken is fijn, maar een nat kalfje aaien is toch iets anders.”

Het filmpje moet ons bewustmaken van de boerenstiel. En dat is nodig, vindt Van Gucht: “Bij een boer denken te veel mensen nog altijd aan een man met een riek op een mesthoop. Die boeren bestaan nog, maar deze boerderij is echt een proper bedrijf waar keihard gewerkt wordt.” Bij de Boerenbond benadrukken ze nog dat #boerentrots “eerder een beweging is dan een campagne”. “De BV’s werken vrijwillig mee, net zoals de sterrenchefs. Puur uit idealisme. De volgende maanden zal de beweging nog meer groeien en willen we de Vlaming nog dichter bij de stiel brengen. Want vroeger zat er in elke familie wel een boer, in het meer verstedelijkte Vlaanderen is dat niet langer het geval en staan mensen vaak ver van de producten en van wie ze teelt of kweekt. Daar willen we verandering in brengen.” (tdl, csn)

Bekijk het filmpje op www.boerentrots.be