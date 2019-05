Lokale verkiezingen Bilzen ongeldig

Het ziet ernaar uit dat de inwoners van het Limburgse Bilzen opnieuw naar de stembus moeten om de gemeenteraadsverkiezingen over te doen. De Raad van State heeft de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober ongeldig verklaard. Dat is het gevolg van een klacht van de voormalige burgemeester Johan Sauwens, kopman van de grootste lokale fractie Trots op Bilzen.

Volgens de Raad van State zijn er onregelmatigheden geweest. “In vijf stembureaus zijn er door het telbureau één tot drie biljetten minder geteld dan er volgens het stembureau in de bus zaten”, klinkt het. “In één stembureau heeft niet iedereen die zich voor de gemeenteraadsverkiezing kwam aanbieden, een stem kunnen uitbrengen, en in een ander stembureau zijn er vijf stembiljetten minder gevonden dan er zich kiezers hebben aangemeld.” De huidige burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen) betreurt de beslissing van de Raad van State en onderzoekt of hij in cassatie zal gaan. (blg)