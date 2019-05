Europa: “Lidstaten mogen Airbnb niet aan banden leggen”

De ‘oorlog’ van verschillende Europese steden tegen Airbnb dreigt op een sisser af te lopen, nu het Europees Hof van Justitie in een eerste advies oordeelt dat het verhuurbedrijf louter een informatiedienst is en geen vastgoedmakelaar. Om die reden mogen EU-lidstaten de activiteiten van Airbnb in hun land niet zomaar aan banden leggen. Steden als Amsterdam of Barcelona hebben Airbnb strenge regels opgelegd, omdat het de woningmarkt in beide steden zwaar ontwricht. Ook Vlaanderen ligt al een tijd met Airbnb overhoop, omdat het bedrijf de Vlaamse inspectiediensten geen inzage geeft in de gegevens van de verhuurders.(wer)