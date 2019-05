SP.A speelt hard to get

Nervositeit over Vlaamse Bourgondische coalitie

“Wie SP.A stemt, mag zeker zijn dat de btw-verlaging op den elektriek er komt, en anders doen we gewoon niet mee.” SP.A-voorzitter John Crombez krijgt applaus in de kleine, veel te warme zaal van de Gentse Vooruit. Het is de vooravond van 1 mei, en hij houdt er zijn jaarlijkse toespraak. Er zijn enkele tientallen aanwezigen, hapjes en cava.

Crombez krijgt de zaal opvallend goed mee met zijn traditioneel socialistisch verhaal over zekerheid en koopkracht. Hij heeft het onder meer over de “zorgcrisis”, met de wachtlijsten in jeugdhulp en gehandicaptenzorg. Het antwoord daarop van SP.A is de zorgzekerheid: de geestelijke gezondheidszorg moet even snel gaan als de zorg voor een gebroken been. “Zonder zorgzekerheid geen SP.A in de volgende Vlaamse regering”, zegt hij opzwepend.

Goochelen met breekpunten

De SP.A-voorzitter lanceerde zo in één toespraak twee breekpunten. Als die er niet komen, dan ook geen SP.A in de regering. En de partij had eerder al een breekpunt over de pensioenen gelanceerd. Ze zou enkel in een regering stappen als die de officiële pensioenleeftijd van 67 naar 65 jaar zou laten zakken. Een uitspraak die Crombez nadien nuanceerde, waarna hij een nóg een ander breekpunt op tafel legde: zijn partij stapt enkel in een regering als er een minimumpensioen van 1.500 euro komt.

John Crombez SP.A-voorzitter John Crombez SP.A-voorzitter “We doen niet zoals andere partijen, die keihard voor hun punten gaan, maar ze achteraf niet verwezenlijken”

Daarmee goochelt SP.A veel meer dan andere partijen met breekpunten. En dat net op een moment dat de partij in het vizier komt als kandidaat-regeringspartij. (zie kader) “Een bewuste keuze”, zegt Crombez in een reactie. “Dat maakt het voor de kiezer duidelijk over welke punten we geen compromis zullen sluiten. We doen niet zoals andere partijen, die keihard voor hun punten gaan maar ze achteraf niet verwezenlijken.” Dat dat eventuele regeringsonderhandelingen zou bemoeilijken, wuift hij weg. “Dan is het maar moeilijk. Dit zijn de dingen waarvan mensen wakker liggen, en die we willen realiseren.”

Extra duwtje

De vraag is alleen hoe effectief zo’n strategie is, want achteraf maak je je natuurlijk belachelijk als die breekpunten er toch niet komen. “Veel hangt ervan af hoe je het bij de regeringsvorming kan uitleggen”, zegt politicoloog Carl Devos (Universiteit Gent). “Die zorgzekerheid bijvoorbeeld is zodanig vaag dat je altijd wel een manier vindt om dat in een regeerakkoord te vertalen, door bijvoorbeeld een groeipad uit te stippelen. Hetzelfde geldt voor het minimumpensioen. Je kan dat bijvoorbeeld voor een bepaalde categorie inschrijven. De btw-verlaging is wel heel concreet, maar ik kan me niet voorstellen dat SP.A daaraan vasthoudt in een regering waarin ze voor de rest heel veel binnenhaalt.”

Met haar breekpunten lijkt SP.A te willen onderstrepen dat het haar menens is. De partij zit in een dal, en dan is elke extra duw welkom. “Dat is begrijpelijk”, zegt Devos. “Maar ik denk dat de meeste mensen dat wel door hebben. Zij weten dat dit campagne-uitspraken zijn, en dat er straks compromissen gesloten moeten worden. Eigenlijk doet SP.A hiermee wat ze na de gemeenteraadsverkiezingen aan Groen verweet. In Antwerpen zeiden de groenen op voorhand dat ze niet met N-VA zouden besturen. SP.A deed het wel, en zei dat het nu eenmaal bij de politiek hoort om akkoorden te sluiten.”