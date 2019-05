1 mei, 380 arrestaties en 38 gewonden

164.500 manifestanten, 380 arrestaties en 38 gewonden. De cijfers die de Franse Binnenlandse Zaken verspreidde, maken duidelijk dat de Dag van de Arbeid er gisteren zeer bewogen is verlopen. Zeker wat Parijs betreft, want in de rest van het land waren de optochten hoofdzakelijk rustig. In de hoofdstad kwam het al vanaf 13 uur tot rellen tussen de politie en de black blocks, de militante aanhangers van de gele hesjes. Die staken vuilnisbakken, barricades en auto’s in brand. Ook verschillende winkels en een bankkantoor moesten opnieuw eraan geloven. De politie kon niet anders dan traangas te gebruiken en waterkanonnen in te zetten om de heethoofden te verdrijven.(thv)