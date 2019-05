Bekerwinst KV Mechelen zorgt voor chaos: zes vragen over het kluwen rond het Europees ticket

Op de voetbalbond zal er flink met de tanden zijn geknarst na de bekerwinst van KV Mechelen. Zo is er geen duidelijkheid over hoe het nu verder moet met de wedstrijd om het derde ti­cket voor de Europa League tussen de vierde (of vijfde?) van Play-off 1 en de winnaar van Play-off 2. Maar er zijn nog veel meer vragen. Wij geven de antwoorden.