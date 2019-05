De federale gerechtelijke politie heeft dinsdag de dochter van drugsbaron Guido Wolters opgepakt. Zij en haar moeder wonen in een hoeve in As waar bij een inval een drugslab en twee ton drugsafval werden aangetroffen. Beiden zijn aangehouden.

