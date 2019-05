Anderlecht volgt Zweedse middenvelder en krijgt voormalige huurling aangeboden

Volgens Zweedse bronnen volgt Anderlecht de 19-jarige Zweed Pavle Vagic van Malmö. Die kan centraal spelen, maar ook op de linkerflank. Malmö leent hem wel al voor het tweede seizoen op rij uit aan een tweedeklasser. Nu is hij actief bij Mjällby, voor wie het seizoen net begonnen is, maar volgens Pär Zetterberg kan hij een versterking worden.

Wie ook aangeboden werd bij Anderlecht, is Lazar Markovic (25). Die is einde contract bij Liverpool. Na een weinig succesvolle uitleenbeurt bij Fulham heeft hij niet langer Pini Zahavi als makelaar, wel eentje die de Servische flankaanvaller bij alle Belgische topclubs aanbiedt. Paars-wit staat open voor een gesprek over zijn ex-speler.

Ondertussen is Zakaria Bakkali geopereerd aan zijn knie en moet hij in theorie hersteld zijn om de voorbereiding aan te vatten in juni.

Het bondsparket bevestigde de forfait­nederlaag tegen Standard, de 5.000 euro boete en effectief één match achter gesloten deuren voor Anderlecht. De club gaat in beroep, waardoor de match zonder publiek – als die ­bevestigd wordt – pas voor volgend seizoen zou zijn.