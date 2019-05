Britse parlement roept als eerste klimaatnoodtoestand uit

Het Britse parlement is woensdag het eerste geworden om de “ecologische en klimaatnoodtoestand” uit te roepen. Dat maakte de Arbeiderspartij bekend. De stemming kwam er na de mobilisatie van de beweging Extinction Rebellion.

“Dankzij de druk van de Arbeiderspartij is het Verenigd Koninkrijk het eerste land geworden om de noodtoestand voor het klimaat en het milieu uit te roepen”, schreef Labour op Twitter. “Het moment is gekomen om concrete maatregelen te nemen in de strijd tegen klimaatverandering.”

De leider van de partij, Jeremy Corbyn, hoopt dat de stemming “een golf op gang brengt van actie van parlementen en regeringen in de gehele wereld”. De motie van Labour die woensdagavond werd gestemd, is desondanks niet bindend.

Extinction Rebellion, dat burgerlijke ongehoorzaamheid predikt vanwege het gebrek aan actie voor het klimaat, reageerde op Twitter tevreden, “omdat de waarheid over het klimaat en de ecologische urgentie wordt gezegd”. “De druk op onze politici gaat vanaf nu toenemen”, zegt de beweging, die nu “beslissende actie” verwacht.

De Britse Commissie Klimaatverandering (CCC), die de Britse regering adviseert over klimaatverandering, zal donderdag een rapport publiceren, zegt een bron dicht bij het dossier. De commissie zal de regering van premier Theresa May aanbevelen om het land klimaatneutraal te maken tegen 2050. Die doelstelling gaat verder dan de huidige, die een vermindering van de broeikasgassen beoogt tegen 2050 met 80 procent in vergelijking met 1990.