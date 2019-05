Leerkrachten in Florida binnenkort gewapend voor de klas

In de Amerikaanse staat Florida zullen leerkrachten binnenkort gewapend voor de klas mogen staan. De erg controversiële maatregel werd woensdag in het parlement goedgekeurd.

De nieuwe wet is bedoeld om in de toekomst schietpartijen in scholen – zoals die in de middelbare school in Parkland waar in februari vorig jaar 17 mensen door een ex-leerling werden doodgeschoten – te vermijden. De tekst werd woensdag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd met 65 stemmen voor en 47 tegen. Eerder gaf ook de Senaat al groen licht.

Leraren mogen voortaan op vrijwillige basis een wapen bij zich dragen in de klas. Voorwaarde is wel dat ze eerst een opleiding van 144 uur volgen om met een wapen te leren omgaan.

“Dit is vragen om een tragedie”

Tegenstanders van de maatregel hekelen dat het toenemende wapengeweld niet kan worden opgelost door nog meer vuurwapens toe te laten. Ze waarschuwen voor ongelukken nu onderwijzers plots een politionele verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen en, ten overstaan van echte politieagenten, verkeerdelijk aanzien zouden kunnen worden voor een gevaarlijke schutter.

“Het bewapenen van onderwijzers is vragen om een tragedie”, aldus de Democratische politica en ex-politiechef van Orlando, Val Demings. “De echte oplossing is zorgen dat wapens uit de verkeerde handen blijven”, zegt ze.

Het was de Amerikaanse president Donald Trump die na de schietpartij in Parkland had voorgesteld om leraren in de Verenigde Staten een wapen te geven. Hij wilde tegelijk niet weten van een verbod op aanvalsgeweren, een bijzonder dodelijk type wapen dat door de dader van het bloedbad werd gebruikt.