Zwangere Astrid wil niet in de VS bevallen

Astrid is ondertussen al 6 maanden zwanger, en ze geniet er echt van, vertelt ze op de sofa van Gert en James. Ze kiest bewust om in België te bevallen, want in de VS is keizersnede bijna standaard geworden.

Coppens was woensdagavond te gast bij Gert Late Night. Daar maakte ze bekend dat ze een meisje zou verwachten. Dat ze niet in haar woonplaats LA wilde bevallen maar in België legde ze ook uit. “In de States is een keizersnede bijna standaard geworden. Voor heel praktische redenen, time is money, de één na de andere . Het moet vooruitgaan en dat mag allemaal niet te lang duren”, zei ze daarover. “Hier in België ben ik ook omringd door de liefde van mijn familie. Het is ook hun eerste klein kind.”

Coppens vertelde ook dat ze tijdens de zwangerschap 13 kilo bij kwam en dat ze uitgerekend is voor 4 juli, de Nationale feestdag van de VS.