Pijnlijk: Antwerpse politie arresteert per ongeluk burger tijdens antiterreuroefening. “Ik heb doodsangsten uitgestaan”

Antwerpen -

De Antwerpse politie heeft tijdens de grote antiterreuroefening in en rond het Sportpaleis een pijnlijke vergissing begaan. Gewapende agenten zagen twee nietsvermoedende burgers aan voor “terroristen” die als figurant aan de actie deelnamen, hielden hen onder schot en sloegen hen in de boeien. Pas in het cellencomplex kwam de blunder aan het licht. “Ik heb doodsangsten uitgestaan”, zegt Hamed Jabarkhel. De Antwerpse politie geeft de fout toe en is een onderzoek gestart.